Serie A, club chiedono alla Figc di far slittare scadenze pagamento stipendi (Di venerdì 14 maggio 2021) I club di Serie A in assemblea di Lega hanno deciso di chiedere alla Figc uno slittamento per quanto riguarda i termini ultimi per le scadenze dei pagamenti degli stipendi ai propri giocatori. Nel corso della riunione di oggi, durata fino alla tarda serata, le società del massimo campionato hanno stabilito che la richiesta verterà sulle ultime quattro mensilità, dunque marzo, aprile, maggio e giugno, con la deadline che passerebbe rispettivamente da maggio a giugno, da giugno a luglio, da giugno a settembre e da settembre a dicembre. La richiesta sarà avanzata il 17 maggio nel corso del prossimo Consiglio Federale. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) IdiA in assemblea di Lega hanno deciso di chiedereuno slittamento per quanto riguarda i termini ultimi per ledei pagamenti degliai propri giocatori. Nel corso della riunione di oggi, durata finotarda serata, le società del massimo campionato hanno stabilito che la richiesta verterà sulle ultime quattro mensilità, dunque marzo, aprile, maggio e giugno, con la deadline che passerebbe rispettivamente da maggio a giugno, da giugno a luglio, da giugno a settembre e da settembre a dicembre. La richiesta sarà avanzata il 17 maggio nel corso del prossimo Consiglio Federale. SportFace.

Advertising

Gazzetta_it : Storia di omaggi ai vincitori: Juve farai il “pasillo” all’Inter? I precedenti tra i club... - TuttoMercatoWeb : Commisso: 'Rocco se vuole può comprare qualsiasi club al mondo. Portate rispetto...' - AAlciato : A Milano incontro fra i 20 club di serie A per parlare di Superlega @SkySport - Bigli89 : RT @7Robymar: 'I 20 club di Serie A sono intenzionati a rivolgersi anche all'Assocalciatori per chiedere formalmente la rinuncia a due mens… - _enz29 : RT @marifcinter: La Lega Serie A ha assegnato il pacchetto 2 dei diritti tv per il prossimo triennio a Sky (le 3 gare in co-esclusiva). A f… -