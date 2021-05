Salvini “sia l’estate dei turisti, non dei migranti che sbarcano” (Di venerdì 14 maggio 2021) CATANIA (ITALPRESS) – “Speriamo sia l’estate delle ripartenze, del boom turistico, dei turisti che pagano e non dei migranti che sbarcano. E spero che gli italiani possano tornare a lavorare, mangiare, fare sport, nuotare in sicurezza”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, oggi a Catania per l’udienza preliminare del processo per i migranti della nave Gregoretti.“Iniziamo a fare da noi, che l’Italia faccia l’Italia – ha aggiunto -. Io chiedo non i miracoli, ma che l’Italia si comporti come la Spagna, come la Grecia, come la Francia, come Malta, come tutti i Paesi che difendono in autonomia propri confini. Non possiamo essere il campo profughi perchè è l’estate della ripresa post Covid”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 maggio 2021) CATANIA (ITALPRESS) – “Speriamo siadelle ripartenze, del boomco, deiche pagano e non deiche. E spero che gli italiani possano tornare a lavorare, mangiare, fare sport, nuotare in sicurezza”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo, oggi a Catania per l’udienza preliminare del processo per idella nave Gregoretti.“Iniziamo a fare da noi, che l’Italia faccia l’Italia – ha aggiunto -. Io chiedo non i miracoli, ma che l’Italia si comporti come la Spagna, come la Grecia, come la Francia, come Malta, come tutti i Paesi che difendono in autonomia propri confini. Non possiamo essere il campo profughi perchè èdella ripresa post Covid”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

