Rt nazionale oggi in calo a 0 | 86

L'indice di contagio Rt nazionale oggi è in calo a 0,86 da 0,89 della settimana scorsa. I numeri vengono dal report dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute mentre è in corso la cabina di regia sull'emergenza coronavirus. In calo anche l'incidenza settimanale nazionale (7-13 maggio) a quota 96 casi per 100mila abitanti rispetto ai 123 casi della settimana precedente. Sono gli indicatori contenuti nella bozza di monitoraggio curata dal ministero della Salute con l'Istituto superiore di sanità all'esame della cabina di regia. Secondo le indiscrezioni sulla bozza del report nessuna Regione è classificata a rischio alto per la terza settimana consecutiva mentre quattro hanno una classificazione di rischio moderato (di cui nessuna ad alta probabilità di progressione a rischio alto ...

