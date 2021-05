Roma, nasce via José Mourinho (Di venerdì 14 maggio 2021) Cresce sempre di più l’entusiasmo per l’arrivo di José Mourinho sulla panchina della Roma la prossima stagione. I tifosi giallorossi continuano ad acclamarlo sui social e lui ‘risponde’ con cover personalizzate dai colori capitolini, commenti e video, l’ultimo dei quali mentre stava studiando una gara giallorossa. In vista del derby di domani, i tifosi attendono magari una carica del portoghese, per una partita tanto sentita. La Capitale ha dato diversi contributi per celebrare lo ‘Special One’: dal gelato dedicato, passando per due murales che lo ritraggono su una vespa e in veste di santo. E non è tutto. Spunta ora anche una ‘via’ nel centro della città scherzosamente dedicata al tecnico portoghese. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 14 maggio 2021) Cresce sempre di più l’entusiasmo per l’arrivo disulla panchina dellala prossima stagione. I tifosi giallorossi continuano ad acclamarlo sui social e lui ‘risponde’ con cover personalizzate dai colori capitolini, commenti e video, l’ultimo dei quali mentre stava studiando una gara giallorossa. In vista del derby di domani, i tifosi attendono magari una carica del portoghese, per una partita tanto sentita. La Capitale ha dato diversi contributi per celebrare lo ‘Special One’: dal gelato dedicato, passando per due murales che lo ritraggono su una vespa e in veste di santo. E non è tutto. Spunta ora anche una ‘via’ nel centro della città scherzosamente dedicata al tecnico portoghese. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

capuanogio : La #Roma di #Mourinho nasce nel segno della rivoluzione: - possibile rientro di #Totti e/o #DeRossi - #DeGea in po… - sportli26181512 : #Roma, tutti pazzi per #Mourinho: nasce la birra 'SpecialOne': Nel Quartiere Tuscolano, alla '16 Birra', è arrivata… - JcBuzorra : RT @CorSport: #Roma, febbre da #Mourinho: nasce anche una via per lo '#SpecialOne!' ?? - infoitsport : Roma, febbre da Mourinho: nasce anche una via per lo 'Special One!' - CorSport : #Roma, febbre da #Mourinho: nasce anche una via per lo '#SpecialOne!' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Roma nasce Roma, tutti pazzi per Mourinho: nasce la birra 'SpecialOne' Nel giro di una settimana abbiamo presentato la birra" , spiega a 'Roma Today' il proprietario del locale del Quartiere Tuscolano . La Specialone è una Session Ipa di 3,8% , è disponibile in lattine ...

Volley, Blengini: "Olimpiadi Tokyo la nostra priorità, vogliamo arrivarci al meglio" ... come si legge sul sito federale - In questa stagione avremo due gruppi di lavoro, uno farà la Volleyball Nations League e l'altro lavorerà tra Roma e Cavalese. Questa divisione nasce dalla volontà ...

Roma, febbre da Mourinho: nasce anche una via per lo "Special One!" Corriere dello Sport.it ROMA. “LOOK TOTAL BRAND”, DOVE UNA DONNA SI SENTE PRINCIPESSA L’idea di creare Look Total Brand nasce quando ancora Alessandro Entoony Maritato era poco piu che un bambino: un bambino molto creativo, che inizió acconciando le barbie della sua sorellina Carol. Un ...

Nasce un’academy online sull’agroalimentare L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Nel giro di una settimana abbiamo presentato la birra" , spiega a 'Today' il proprietario del locale del Quartiere Tuscolano . La Specialone è una Session Ipa di 3,8% , è disponibile in lattine ...... come si legge sul sito federale - In questa stagione avremo due gruppi di lavoro, uno farà la Volleyball Nations League e l'altro lavorerà trae Cavalese. Questa divisionedalla volontà ...L’idea di creare Look Total Brand nasce quando ancora Alessandro Entoony Maritato era poco piu che un bambino: un bambino molto creativo, che inizió acconciando le barbie della sua sorellina Carol. Un ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.