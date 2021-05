Professioni infermieristiche | De Palma Nursing Up | «Quali prospettive di sviluppo per la professione infermieristica?»

Leggi su cityroma

(Di venerdì 14 maggio 2021) Le riflessioni del Presidente Denel vertice del 13 maggio con gli altri sindacati di categoria organizzato dalla Cnai. «Dobbiamo prendere in mano il nostro futuro e diventarne protagonisti. Alveo autonomo di contrattazione e vera libera: chi tiene allee sanitarie si batte per questo. C’è qualcosa che non torna nel modo in cui larappresenta oggi le proprie complesse istanze alle istituzioni. E’ necessario che chi parla a nostro nome e per nostro conto, comprese le istanze pubbliche che rappresentano laai vari livelli, dia conto aisti del loro agire e soprattutto porti risultati tangibili. Perchè la nostrasembra ferma ...