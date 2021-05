Pagano FI | “Con la riforma Brunetta dei concorsi pubblici sbloccati migliaia di posti di lavoro tutelando merito e giovani”

(Di venerdì 14 maggio 2021) ROMA – “Grazie alladeivoluta dal ministro, finalmente si sbloccanodidi, si digitalizzano e si semplificano le selezioni garantendo rigore, trasparenza e piena sicurezza attraverso il nuovo protocollo validato a fine marzo dal Comitato tecnico-scientifico. Con l’approvazione avvenuta oggi in Senato dell’articolo 10 del decreto legge 44, l’Italia potrà fare affidamento su unadalle parte dele dei, per innovare la Pubblica amministrazione e per migliorare i servizi offerti a cittadini e imprese”. Lo scrive in una nota il senatore Nazario(foto), vice Presidente della Commissione Affari Costituzionale del ...

Advertising

Lopinionista : Pagano (FI): “Con la riforma Brunetta dei concorsi pubblici sbloccati migliaia di posti di lavoro tutelando merito… - pagano_anna : RT @TZVIP_1: Io ricordo che oggi diversi giornalisti hanno gridato al Pippoflop, cosi per motivarvi. Facciamo vedere che hanno proprio fot… - rossipatrizia98 : @tempoweb ira anche della maggioranza degli italiani che pagano il canone per arricchire i vari Fazio Saviano… - pagano_anna : RT @eleonoraameti: Velocissimi da subito con la tendenza Sasà #tommasozorzi - pagano_anna : RT @vibes5411: ???? Raga cominciamo stasera dobbiamo spaccare e si twitta, cita e ritwitta solo con #tommasozorzi ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagano Con

ilmattino.it

E che dopo aver discussoil presidente dell'Odg lombardo ha deciso di creare Blasting News 4 ... molto di più degli standard di un mercato in cui alcuni grandi mediapoco più di 5 euro ad ...Niente da fare per Sagan che si scontraPasqualon e rischia di finire per terra, niente da fare per Nizzolo e Viviani chela strada in salita negli ultimi 1800. Nella top 5 di giornata ...Si racconta che il Falerno sia un dono del dio Bacco. Oggi questo dono è anche una grande perla dell'enologia italiana, declinata in versioni rosse, bianche e rosate da Antonio Pagano ...La Fondazione dei Socialisti europei conferma la causa in corso nei confronti dell'ex presidente della stessa fondazione, Massimo D'Alema per la restituzione di una somma che ...