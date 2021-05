Monreale, via a 1000 somministrazioni all’Hub che potrebbe diventare permenente (Di venerdì 14 maggio 2021) È stato inaugurato questa mattina a Monreale (Pa) l’hub all’interno della Chiesa del complesso del San Gaetano. In tre giorni saranno somministrate mille dosi a cittadini che si sono già prenotati tramite un sistema messo a punto dall’amministrazione comunale. L’hub sarà attivo solo nel fine settimana ma è già stata avanzata l’ipotesi di una sua trasformazione ad hub permanente che si andrà a sommare ai numerosi punti della provincia di Palermo. “Iniziamo insieme una nuova avventura che ci vede protagonisti di una grande ripresa”. Così oggi il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono ha dato il via alla inaugurazione del nuovo polo vaccinale allestito nella chiesa di San Gaetano messa a disposizione dalla Caritas, dove da oggi fino a venerdì riceveranno il vaccino 1000 cittadini. Con lui i dirigenti dell’Asp medici, farmacisti e ... Leggi su monrealelive (Di venerdì 14 maggio 2021) È stato inaugurato questa mattina a(Pa) l’hub all’interno della Chiesa del complesso del San Gaetano. In tre giorni saranno somministrate mille dosi a cittadini che si sono già prenotati tramite un sistema messo a punto dall’amministrazione comunale. L’hub sarà attivo solo nel fine settimana ma è già stata avanzata l’ipotesi di una sua trasformazione ad hub permanente che si andrà a sommare ai numerosi punti della provincia di Palermo. “Iniziamo insieme una nuova avventura che ci vede protagonisti di una grande ripresa”. Così oggi il sindaco diAlberto Arcidiacono ha dato il via alla inaugurazione del nuovo polo vaccinale allestito nella chiesa di San Gaetano messa a disposizione dalla Caritas, dove da oggi fino a venerdì riceveranno il vaccinocittadini. Con lui i dirigenti dell’Asp medici, farmacisti e ...

