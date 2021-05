Milan-Cagliari, cori curva Sud trasmessi a San Siro per l’ultima gara casalinga (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Milan vuole far sentire la vicinanza dei tifosi rossoneri alla squadra nell’ultima gara casalinga contro il Cagliari e così trasmetterà i cori della curva Sud a San Siro simulando una partita con il pubblico sugli spalti. Questa l’inizia della società rossonera per la 37^ giornata di Serie A. La squadra di Pioli andrà a caccia dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo stagionale di Donnarumma e compagni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilvuole far sentire la vicinanza dei tifosi rossoneri alla squadra nelcontro ile così trasmetterà idellaSud a Sansimulando una partita con il pubblico sugli spalti. Questa l’inizia della società rossonera per la 37^ giornata di Serie A. La squadra di Pioli andrà a caccia dei tre punti per continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo stagionale di Donnarumma e compagni. SportFace.

