Michele Morrone e le parole su Belen Rodriguez | la verità sul loro presunto flirt

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 14 maggio 2021) Cosa c’è davvero dietro l’intervento gratuito di? Ormai da giorni non si parla d’altro. L’attore di 365 giorni è finito al centro della bufera per quel suo video in cui commentava: “Alan mi consiglia di fidanzarmi con Belén. Allora il mio prototipo di donna è un po’ più altolocata di... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.