LIVE Sonego-Rublev | Internazionali d’Italia in DIRETTA | piove a Roma | possibile inizio ritardato

(Di venerdì 14 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.45, sospeso sulla Grand Stand Arena il match tra Ashleigh Barty e Cori Gauff sul 2-2 del primo set. Si tratta dell’incontro che precede quello tra Lorenzoed Andrey, che inizierà comunque non prima delle ore 19.00.2021: impresa diche batte Thiem. Ai quarti anche Djokovic, Tsitsipas e Nadal. Eliminato Berrettini Buongiorno e bentrovati alladel match tra Lorenzoe Andrej, sfida valida per i quarti di finale del torneo singolare dell’ATP 1000 di2021. Seconda sfida tra il tennista italiano e il russo a ...

Advertising

ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: RACE ATP LIVE ???? 8. Matteo Berrettini 10. Jannik Sinner 18. Lorenzo Sonego 22. Fabio Fognini 34. Lorenzo Musetti 55. Stef… - Fprime86 : RT @FiorinoLuca: RACE ATP LIVE ???? 8. Matteo Berrettini 10. Jannik Sinner 18. Lorenzo Sonego 22. Fabio Fognini 34. Lorenzo Musetti 55. Stef… - FiorinoLuca : RACE ATP LIVE ???? 8. Matteo Berrettini 10. Jannik Sinner 18. Lorenzo Sonego 22. Fabio Fognini 34. Lorenzo Musetti 5… - infoitsport : LIVE Internazionali di tennis, dalle 10 i quarti: alle 12 Nadal-Zverev, alle 19 Sonego-Rublev - RassegnaZampa : #Tennis Internazionali, dalle 10 i quarti: Nadal sfida Zverev, alle 19 Sonego contro Rublev -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Sonego

CLICCA QUI PER AGGIORNARE ILLORENZO- (7) ANDREY RUBLEV, 4° incontro sulla Grand Stand Arena non prima delle 19.00 Quarti di finale Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)sfida Rublev nei quarti dell'Atp ...... i riferimenti sono Sky Go, Now Tv e mediasetplay.mediaset.it mentre Eurosport vi offrirà la diretta scrittatestuale dell incontro su sito e app. ATP, Romadopo l impresa: 'Serata ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.45 Piove a Roma, sospeso sulla Grand Stand Arena il match tra Ashleigh Barty e Cori Gauff sul 2-2 del primo set. Si tratta dell'incontro che precede quello ...Diretta Sonego Rublev agli Internazionali d'Italia 2021 streaming video tv: orario, risultato live dei match do oggi venerdì 14 maggio quarti di finale.