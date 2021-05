Le previsioni meteo di sabato 15 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) – Condizioni in miglioramento al Nord, nuvole e schiarite al Centro. Ancora instabile al Sud. – Nuvole e schiarite su buona parte delle regioni italiane ma senza fenomeni di particolare intensità. Nord – Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampie schiarite su quasi tutto il settore Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili piovaschi interesseranno i rilievi alpini. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali, temperature in lieve aumento Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con ampie schiarite su quasi tutto il settore. Possibili rovesci interesseranno i rilievi appenninici. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 14 maggio 2021) – Condizioni in miglioramento al Nord, nuvole e schiarite al Centro. Ancora instabile al Sud. – Nuvole e schiarite su buona parte delle regioni italiane ma senza fenomeni di particolare intensità. Nord – Condizioni in miglioramento sulle regioni settentrionali con ampie schiarite su quasi tutto il settore Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili piovaschi interesseranno i rilievi alpini. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 21 gradi. Centro – Cielo sereno sulle regioni centrali, temperature in lieve aumento Cielo in prevalenza sereno anche sulle regioni centrali con ampie schiarite su quasi tutto il settore. Possibili rovesci interesseranno i rilievi appenninici. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che ...

Advertising

infoitinterno : METEO GENOVA - In arrivo forte MALTEMPO con possibili TEMPORALI, ecco le previsioni - meteoBelSito : Previsioni meteo: tempo variabile - tuttanotizia21 : Previsioni meteo per venerdì #14maggio - infoitinterno : Meteo, che tempo farà in Umbria: le previsioni - infoitinterno : Previsioni meteo: il tempo fresco e instabile proseguirà a fasi alterne per tutto il mese di maggio -