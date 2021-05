Lazio, un grande ‘corridoio verde’ da Roma fino ai Castelli: c’è la proposta (Di venerdì 14 maggio 2021) Un lungo e unico percorso naturale da Roma fino ai Castelli. E’ il cuore di una proposta di legge depositata in Consiglio regionale del Lazio che punta ad ampliare il Parco dei Castelli Romani per congiungerlo a quello dell’Appia Antica. L’idea, così come fu nei sogni di Antonio Cederna, è realizzare un prezioso ‘polmone verde’ tra bellezze paesaggistiche ed archeologiche. A firmare la proposta i due consiglieri regionali Marco Cacciatore (Europa Verde) e Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti). “Già nel 2018, con l’ampliamento del Parco dell’Appia Antica – anche quella legge proposta da me insieme alla collega Bonafoni -, avevamo salvaguardato un’importante area verde da possibilità di insediamento che si sarebbero ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 maggio 2021) Un lungo e unico percorso naturale daai. E’ il cuore di unadi legge depositata in Consiglio regionale delche punta ad ampliare il Parco deini per congiungerlo a quello dell’Appia Antica. L’idea, così come fu nei sogni di Antonio Cederna, è realizzare un prezioso ‘polmonetra bellezze paesaggistiche ed archeologiche. A firmare lai due consiglieri regionali Marco Cacciatore (Europa Verde) e Marta Bonafoni (Lista civica Zingaretti). “Già nel 2018, con l’ampliamento del Parco dell’Appia Antica – anche quella leggeda me insieme alla collega Bonafoni -, avevamo salvaguardato un’importante area verde da possibilità di insediamento che si sarebbero ...

Advertising

DoctorM77 : @despecialuan In realtà la Lazio tante partite importanti e tante finali nel suo ciclo le ha vinte, secondo me ci p… - Mediagol : #Lazio, Inzaghi sul derby: 'Sarà un match duro. Servirà grande umiltà' - ilRomanistaweb : ?? Grande successo per l'iniziativa con #RomaCares in vista di #RomaLazio. Il club annuncia il sold out: 'Incredibi… - infoitsport : Roma-Lazio, Fonseca: 'Lascerò con grande orgoglio, sono motivato come il primo derby' - pasqualinipatri : ESCLUSIVA | L’ex Roma Sebastiano Nela: “Sarà un derby carico, c’è sempre stata grande appartenenza. Champions? La L… -