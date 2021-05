La prima mappatura di un fenomeno in crescita e che devasta le vite di di ne resta vittima Tutti possono partecipare al questionario anonimo online

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiama CREEP PROJECT (acronimo di Credimi è solo per me, la frase con cui spesso chi scatta immagini in situazioni intime rassicura l’altro) ed è un progetto che intende mappare, per lavolta in Italia, ilRevenge Porn, come viene ormai universalmente definita, sebbene il termine sia improprio, la divulgazione non consensuale di immagini intime o sessualmente esplicite: si tratta di undilagante nel quale, peraltro, non è affatto poco comune trovarsi improvvisamente intrappolati e che è capace di distruggere vita, equilibrio, reputazione, dignità. Peraltro, rappresenta una sfida sempre più ardua anche per gli ordinamenti giuridici, chiamati a confrontarsi con le problematiche sollevate dalla tecnologia, che si evolve a gran velocità e offre strumenti sempre più a doppio taglio. ...