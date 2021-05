La Borsa di New York si infiamma sull’onda degli acquisti (Di venerdì 14 maggio 2021) (TeleBorsa) – Wall Street si conferma positiva a metà seduta nonostante la delusione per la frenata del dato relativo alle vendite al dettaglio. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dell’1,07%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,47% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,01%); come pure, positivo l’S&P 100 (+1,43%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,07%), informatica (+2,12%) e telecomunicazioni (+1,49%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+2,89%), Salesforce.Com (+2,63%), Chevron (+2,61%) e Goldman Sachs (+2,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Honeywell International, che ottiene -2,70%. Pesante Walt Disney, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali. Si ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 14 maggio 2021) (Tele) – Wall Street si conferma positiva a metà seduta nonostante la delusione per la frenata del dato relativo alle vendite al dettaglio. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno dell’1,07%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,47% rispetto alla chiusura della seduta precedente. In netto miglioramento il Nasdaq 100 (+2,01%); come pure, positivo l’S&P 100 (+1,43%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,07%), informatica (+2,12%) e telecomunicazioni (+1,49%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Intel (+2,89%), Salesforce.Com (+2,63%), Chevron (+2,61%) e Goldman Sachs (+2,56%).Le peggiori performance, invece, si registrano su Honeywell International, che ottiene -2,70%. Pesante Walt Disney, che segna una discesa di ben -2,35 punti percentuali. Si ...

