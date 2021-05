Jacobs si dà il voto | ' 9 | 95 e la finale ai Giochi non mi basta'

(Di venerdì 14 maggio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Advertising

AttilaAzureRive : RT @Gazzetta_it: Intervista a #Jacobs che si dà il voto: “9,95... e la finale ai Giochi non mia basta” #Tokyo21 - Gazzetta_it : Intervista a #Jacobs che si dà il voto: “9,95... e la finale ai Giochi non mia basta” #Tokyo21 -

Ultime Notizie dalla rete : Jacobs voto

La Gazzetta dello Sport

Marcellè l'uomo più veloce d'Italia Abbonati a G+ a partire da solo 1,99 al mese, prezzo bloccato PER SEMPRE! Cosa include: Ogni giorno anticipazioni, inchieste, opinioni, analisi, interviste ......metri è così inaspettata per Davide Manenti (10"08) che nel ricevere il testimone dal bolide... Le World Relays a Chorzow (10 - con molta invidia - ai nuovi impianti della Polonia dedicati ...In the Heights – Sognando a New York: online un nuovo trailer La Warner Bros. Pictures ha rilasciato un nuovo trailer internazionale di In t... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, r ...