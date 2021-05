Italia in giallo ma metà dei ristoranti restano chiusi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Con l'Italia in giallo resta chiusa per il servizio al tavolo circa la metà delle attività di ristorazione lungo la Penisola, per un totale di circa 180mila realtà che non dispongono di spazi all'aperto. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sugli effetti della possibilità di una estensione della zona gialla a tutto il Paese, con l'incognita della sola Valle d'Aosta. Con l'avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione dei contagi, la riapertura all'interno di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi e lo spostamento del coprifuoco sono importanti per le imprese agroalimentari stremate da lunghi periodi di chiusura che hanno determinato un effetto a valanga sulla filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini invenduti dall'inizio della pandemia, secondo la Coldiretti. "Una necessità ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Con l'inresta chiusa per il servizio al tavolo circa ladelle attività di ristorazione lungo la Penisola, per un totale di circa 180mila realtà che non dispongono di spazi all'aperto. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sugli effetti della possibilità di una estensione della zona gialla a tutto il Paese, con l'incognita della sola Valle d'Aosta. Con l'avanzare della campagna di vaccinazione e la riduzione dei contagi, la riapertura all'interno di bar,, pizzerie e agriturismi e lo spostamento del coprifuoco sono importanti per le imprese agroalimentari stremate da lunghi periodi di chiusura che hanno determinato un effetto a valanga sulla filiera con 1,1 milioni di tonnellate di cibi e di vini invenduti dall'inizio della pandemia, secondo la Coldiretti. "Una necessità ...

Advertising

Agenzia_Italia : Verso un'Italia tutta in giallo (tranne la Valle d'Aosta). L'incognita Rt - repubblica : Covid, i nuovi colori da lunedì: Italia tutta in giallo tranne la Valle d'Aosta. Rt a 0,86 - ItaliaViva : L'Italia in giallo è il frutto dell'azione di buon governo del premier #Draghi e su cui siamo al suo fianco. Ci asp… - ilcirotano : Italia in giallo ma metà dei ristoranti restano chiusi - - Marilenapas : RT @_DAGOSPIA_: L’ITALIA TORNA IN GIALLO! - RIAPRONO LE PISCINE ALL'APERTO E GLI STABILIMENTI BALNEARI -