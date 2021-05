Inter, Sanchez non ci sarà contro la Juve: le ultime da Appiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Alexis Sanchez non è partito con la squadra per la trasferta di Torino contro la Juventus: ecco le sue condizioni Antonio Conte deve rinunciare ad Alexis Sanchez per la gara contro la Juventus. Come rivelato da Sky Sport, il cileno ha lasciato Appiano dopo l’allenamento odierno e non è partito con la squadra alla volta di Torino. Attacco dunque obbligato per Antonio Conte che schiererà Lukaku e Lautaro Martinez, i due mattatori dello Scudetto: difficile la sorpresa Pinamonti contro la Juventus in una gara che l’Inter vuole vincere per mille motivi, nonostante il risultato già acquisito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Alexisnon è partito con la squadra per la trasferta di Torinolantus: ecco le sue condizioni Antonio Conte deve rinunciare ad Alexisper la garalantus. Come rivelato da Sky Sport, il cileno ha lasciatodopo l’allenamento odierno e non è partito con la squadra alla volta di Torino. Attacco dunque obbligato per Antonio Conte che schiererà Lukaku e Lautaro Martinez, i due mattatori dello Scudetto: difficile la sorpresa Pinamontilantus in una gara che l’vuole vincere per mille motivi, nonostante il risultato già acquisito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

