Hotel Transylvania 4: un teaser svela quando debutterà il trailer

Il trailer di Hotel Transylvania 4 ha ora una data di uscita grazie a un breve teaser che anticipa "grandi cambiamenti" Il trailer di Hotel Transylvania 4 arriverà online nella giornata di lunedì, come annuncia un breve teaser condiviso online. Il post condiviso su Twitter annuncia che l'Hotel sta per affrontare alcuni mostruosi cambiamenti, mentre il filmato propone un momento di grande entusiasmo e riporta sugli schermi i membri della famiglia di Dracula. Il franchise di Hotel Transylvania ha guadagnato con i precedenti film animati dedicati alla storia dell'albergo frequentato da mostri di ogni tipo oltre 1.3 miliardi di dollari ai box office mondiali ed è composto da tre lungometraggi e una serie

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Transylvania Lunedì il trailer di Hotel Transylvania: Transformania, ecco un piccolo assaggio Nella giornata di lunedì Sony Pictures Animation diffonderà il primo trailer di Hotel Transylvania: Transformania , atteso ultimo capitolo della celebre saga animata creata da Genndy Tartakovsky . Il lancio del primo trailer è stato accompagnato quest'oggi da un brevissimo teaser ...

