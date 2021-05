Gregoretti, Matteo Salvini assolto. Il gup: «Non luogo a procedere, il fatto non sussiste» (Di venerdì 14 maggio 2021) Matteo Salvini: notizie dal tribunale di Catania sul caso della nave Gregoretti. Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 14 maggio 2021): notizie dal tribunale di Catania sul caso della nave. Sentenza di nonnei confronti di, che era imputato con l'accusa di sequestro di...

Advertising

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, MATTEO SALVINI DOMANI A CATANIA: VADO SERENO A PROCESSO, MA LA GIUSTIZIA VA RIFORMATA ANCHE CON I… - MediasetTgcom24 : Caso Gregoretti, Matteo Salvini esulta sui social: 'Assolto!' #matteosalvini - fattoquotidiano : CASO GREGORETTI Niente processo per Salvini - ENRICO27218318 : RT @tempoweb: #Salvini a valanga dopo l'archiviazione del caso #Gregoretti: la sinistra usa la #magistratura per vincere le elezioni #matte… - SaracomemeSara : Gregoretti: Gup, non luogo a procedere per Salvini In occasione dell’udienza preliminare per il caso Gregoretti, il… -