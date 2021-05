Ex Milan | De Sciglio | “Ibra e CR7 hanno una voglia pazzesca di vincere”

Advertising

sportli26181512 : De Sciglio: 'Ibra e CR7 accomunati dalla voglia di vincere sempre': Intervistato da Tuttosport, l'ex terzino di Mil… - APrasedi : @cmdotcom De sciglio !? Rimpiange nessuno né al milan né alla juve...giocatore mediocre - gilnar76 : De Sciglio: «Juve, è mancata la cosa più importante» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti #Milannews… - Pamz_R : @infomilanid Milan musim depan Buffon; De Sciglio, Bonucci, Zapata, Bochetti; Essien, Muntari; Birsa, Boateng, Emanuelson; Pazzini - AMinghetti : RT @gippu1: Il #Milan torna a segnare cinque gol in trasferta dopo 7 anni (dai tempi della mitologica Parma-Milan 4-5 con Menez che segna i… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Sciglio

Cronaca di un disastro annunciato. È questo il titolo che ho voluto dare a Juventus -di domenica scorsa, quando allo Juventus Stadium si è consumato l'ennesimo atto di questa ... De, ...Commenta per primo Il 3 - 0 delsulla Juventus ha aperto una crisi profonda in casa Juventus con la vittoria dei rossoneri che ... fra gli altri di Douglas Costa, De, Pavoletti e non solo, ...Quando a ottobre mi hanno proposto di venire qui avevo qualche dubbio, ma in poco tempo mi sono ricreduto e oggi mi sento di dare un 8 pieno a quest'esperienza. A Buffon consiglierei di venire al Lion ...LIONE – «Sono molto soddisfatto, ma per esserlo ancora di più dobbiamo superare il Monaco al terzo posto e guadagnare l’accesso ai preliminari di Champions. DEPAY ALLA JUVE – «Memphis ha qualità impor ...