EUROPEI DI CALCIO, ECCO I TIFOSI ALLO STADIO (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della Fifa lo aveva detto chiaramente in un’intervista rilasciata poco tempo fa: il CALCIO non può stare senza TIFOSI, e dunque avrebbe fatto di tutto per far disputare il campionato europeo di CALCIO con il pubblico al seguito. Apprendiamo che il governo italiano ha dato l’apertura alla presenza di TIFOSI per il match inaugurale di Euro 2021 che si disputerà l’11 Giugno all’Olimpico di Roma, e che vedrà gli azzurri di Mancini impegnati contro la Turchia. Ovviamente è ancora da stabilire quanti saranno i TIFOSI a cui sarà garantito l’accesso ALLO STADIO e in base a quali regole, ma per il momento da quanto filtra pare che a vedere l’evento dal vivo saranno ottomila TIFOSI. Un segnale importante dunque quello che lancia l’Italia, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Il presidente della Fifa lo aveva detto chiaramente in un’intervista rilasciata poco tempo fa: ilnon può stare senza, e dunque avrebbe fatto di tutto per far disputare il campionato europeo dicon il pubblico al seguito. Apprendiamo che il governo italiano ha dato l’apertura alla presenza diper il match inaugurale di Euro 2021 che si disputerà l’11 Giugno all’Olimpico di Roma, e che vedrà gli azzurri di Mancini impegnati contro la Turchia. Ovviamente è ancora da stabilire quanti saranno ia cui sarà garantito l’accessoe in base a quali regole, ma per il momento da quanto filtra pare che a vedere l’evento dal vivo saranno ottomila. Un segnale importante dunque quello che lancia l’Italia, ...

Advertising

SkySport : ?? Verso l'Europeo ?? 'We are the people” canzone ufficiale del torneo ? Martin Garrix feat. Bono & The Edge ? Dall’1… - leyrahexia : Quando loca diventerà anche l’inno degli europei di calcio then what - KOJOINVOICE1 : RT @SkySport: ?? Verso EURO2020 ?? 'We are the people” canzone ufficiale del torneo ? Martin Garrix feat. Bono & The Edge ? Dall’11 giugno al… - SkySport : ?? Verso EURO2020 ?? 'We are the people” canzone ufficiale del torneo ? Martin Garrix feat. Bono & The Edge ? Dall’11… - anordestdiche : #Bono e #TheEdge affiancano #MartinGarrix per l'inno ufficiale degli Europei di calcio #EURO2020 che prenderanno… -