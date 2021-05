Diritti tv, Sky rischia l’esclusione dal pacchetto 2, spunta l’ipotesi Mediaset per una gara in chiaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi i 20 club di Serie A si ritroveranno in assemblea per discutere l’assegnazione del pacchetto 2 dei Diritti tv, quello che prevede la trasmissione di tre partite in co-esclusiva con Dazn. L’offerta di Sky, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è a forte rischio. Sky ha offerto 85 milioni per la prima stagione, 87,5 per la seconda e 90 per la terza, ma la proposta scade alla mezzanotte di oggi. Saranno decisive le mosse odierne dell’emittente di Santa Giulia. Nella precedente assemblea, infatti, i club hanno stabilito di non prendere in considerazione l’offerta di Sky qualora Sky non avesse rinunciato al ricorso contro Dazn. Se non lo farà, si andrà verso una nuova non assegnazione. In questo caso si aprirebbero due scenari. “E’ a questo punto che potrebbe esserci la grande novità ovvero la riformulazione di un nuovo bando per il ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 14 maggio 2021) Oggi i 20 club di Serie A si ritroveranno in assemblea per discutere l’assegnazione del2 deitv, quello che prevede la trasmissione di tre partite in co-esclusiva con Dazn. L’offerta di Sky, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è a forte rischio. Sky ha offerto 85 milioni per la prima stagione, 87,5 per la seconda e 90 per la terza, ma la proposta scade alla mezzanotte di oggi. Saranno decisive le mosse odierne dell’emittente di Santa Giulia. Nella precedente assemblea, infatti, i club hanno stabilito di non prendere in considerazione l’offerta di Sky qualora Sky non avesse rinunciato al ricorso contro Dazn. Se non lo farà, si andrà verso una nuova non assegnazione. In questo caso si aprirebbero due scenari. “E’ a questo punto che potrebbe esserci la grande novità ovvero la riformulazione di un nuovo bando per il ...

Advertising

napolista : Sul CorSport. Nella precedente riunione i club hanno deciso di non prendere in considerazione l’offerta Sky se Sky… - sportli26181512 : Diritti tv, oggi l'assemblea per il pacchetto 2: Sky rischia l'esclusione, spunta Mediaset con una gara in chiaro:… - robertopontillo : Diritti tv, attesa per il ricorso di Sky e il pacchetto 2 - cmdotcom : #Dirittitv, oggi l'assemblea per il pacchetto 2: #Sky rischia l'esclusione, spunta #Mediaset con una gara in chiaro… - marcovarini : RT @CalcioFinanza: Diritti tv, attesa per il ricorso di #Sky e il pacchetto 2: si terrà oggi l'assemblea di #SerieA -