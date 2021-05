Conferenza stampa Inzaghi: «Derby speciale, felice di allenare Immobile» (Di venerdì 14 maggio 2021) Simone Inzaghi ha parlato alla vigilia di Roma-Lazio Simone Inzaghi – alla vigilia del Derby – risponde alle domande dei cronisti presenti in Conferenza stampa. LEGGI LA Conferenza INTEGRALE SU LAZIO NEWS 24 Derby – «Domani non sarà una partita come le altre. Noi con qualche difficoltà, col Parma abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Domani sarà una gara particolare, sentita, e quello che chiederò ai ragazzi è di avere l’umiltà e la determinazione del ritorno che ci ha permesso di essere a 3 giornate dalla fine a giocarci la Champions». RIMPIANTI – «Senz’altro. Però penso alle difficoltà che abbiamo avuto, alle energie Champions che ci sono state portate via. Come ho detto abbiamo fatto 5 anni con più di 70 punti. L’unica volta in cui abbiamo fatto 60 punti è ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Simoneha parlato alla vigilia di Roma-Lazio Simone– alla vigilia del– risponde alle domande dei cronisti presenti in. LEGGI LAINTEGRALE SU LAZIO NEWS 24– «Domani non sarà una partita come le altre. Noi con qualche difficoltà, col Parma abbiamo dimostrato di crederci fino alla fine. Domani sarà una gara particolare, sentita, e quello che chiederò ai ragazzi è di avere l’umiltà e la determinazione del ritorno che ci ha permesso di essere a 3 giornate dalla fine a giocarci la Champions». RIMPIANTI – «Senz’altro. Però penso alle difficoltà che abbiamo avuto, alle energie Champions che ci sono state portate via. Come ho detto abbiamo fatto 5 anni con più di 70 punti. L’unica volta in cui abbiamo fatto 60 punti è ...

