Come sta Silvio Berlusconi? (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ricovero in ospedale nei giorni scorsi. Poi una fuga di notizie non confermate sulle sue condizioni di salute. Ma Come sta Berlusconi? La situazione è in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi e nelle prossime ore potrebbe essere dimesso dall'Ospedale. A chiarire lo stato dell'arte è la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli che ripercorre cosa è accaduto al Presidente del suo partito. Come sta Berlusconi? "Il presidente Berlusconi ha un'infiammazione per cui si era reso necessario il ricovero, ora è in via di guarigione", ha detto la parlamentare di Forza Italia ai microfoni di AdnKronos. Smentite, dunque, tutte le indiscrezioni che stavano circolando su un aggravamento delle sue condizioni. E, poco prima, anche Alberto Zangrillo – primario del reparto di Anestesia e Terapia Intensiva del ...

