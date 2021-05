Caso Gregoretti, Salvini non sarà processato. Il Gup: “Non luogo a procedere, il fatto non sussiste”. (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che era imputato con l’accusa di “sequestro di persona”, non andrà a processo per la vicenda della nave Gregoretti per la semplice ragione che “il fatto non sussiste”. Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro che ha emesso il decreto di non luogo a procedere dopo Leggi su freeskipper (Di venerdì 14 maggio 2021) L’ex ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo, che era imputato con l’accusa di “sequestro di persona”, non andrà a processo per la vicenda della naveper la semplice ragione che “ilnon”. Lo ha deciso il gup Nunzio Sarpietro che ha emesso il decreto di nondopo

