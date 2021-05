Bonus tv ultime news: non serve Isee per usufruirne (Di venerdì 14 maggio 2021) Parliamo del Bonus tv ovvero dell’incentivo previsto dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio è che è pensato per tutti coloro che, alle prese con televisori di vecchia generazione, si troveranno tra poco costretti a passare a un apparecchio più nuovo nel tentativo di continuare a vedere la tv. Nel periodo compreso tra settembre 2021 ed giugno 2022, infatti, i televisori passeranno alla nuova tecnologia di trasmissione Dvbt-2. Per chi sarà dotato di apparecchi non di ultima generazione, allora, ci sarà l’obbligo di cambiare televisore o acquistare un decoder nuovo. In entrambi i casi la spesa potrebbe non rivelarsi così irrisoria, ecco perché il Governo ha deciso di stanziare un Bonus per aiutare certi acquisti in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, con molte famiglie alle prese con problemi economici anche importanti. La novità è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) Parliamo deltv ovvero dell’incentivo previsto dal Governo nell’ultima Legge di Bilancio è che è pensato per tutti coloro che, alle prese con televisori di vecchia generazione, si troveranno tra poco costretti a passare a un apparecchio più nuovo nel tentativo di continuare a vedere la tv. Nel periodo compreso tra settembre 2021 ed giugno 2022, infatti, i televisori passeranno alla nuova tecnologia di trasmissione Dvbt-2. Per chi sarà dotato di apparecchi non di ultima generazione, allora, ci sarà l’obbligo di cambiare televisore o acquistare un decoder nuovo. In entrambi i casi la spesa potrebbe non rivelarsi così irrisoria, ecco perché il Governo ha deciso di stanziare unper aiutare certi acquisti in un momento così delicato come quello che stiamo vivendo, con molte famiglie alle prese con problemi economici anche importanti. La novità è ...

Advertising

cristinadamicis : RT @TheItalianTimes: In arrivo due nuove mensilità del #bonus #collaboratorisportivi con #decretosostegni bis per aprile e maggio 2021. A c… - cesareb71 : BONUS PUBBLICITA' 2021 PER INVESTIMENTI PUBBLICITARI Ultime News - wam_the : New page: Bonus, lavoro, fisco, pensioni, tv, salute: ultime notizie - fisco24_info : Covid, da Consulcesi & Partners servizi consulenza per agevolazioni l. bilancio: In tempi di Covid-19 il fisco vien… - TheItalianTimes : In arrivo due nuove mensilità del #bonus #collaboratorisportivi con #decretosostegni bis per aprile e maggio 2021.… -