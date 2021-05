Beatrice Valli e Marco Fantini, festa in terrazza per il primo compleanno di Azzurra (Di venerdì 14 maggio 2021) Una cartolina da fiaba raffigura le sorelle Valli in festa per il compleanno della più piccola dei figli di Beatrice e Marco Fantini. Per la festa di Azzurra, un anno, le influencer si sono riunite sulla terrazza milanese per brindare con i loro figli. Torta da sogno, palloncini e addobbi impeccabili, gonfiabili, magie e dolcetti personalizzati per la prima candelina di Zuzu come si fa chiamare la piccina di casa, terzogenita di Beatrice, dopo Bianca e Alessandro. La storia d’amore tra Beatrice Valli e Marco Fantini è nata sotto i riflettori: lei corteggiatrice a “Uomini e Donne” e lui tronista nella trasmissione Mediaset di Maria De Filippi. La ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 14 maggio 2021) Una cartolina da fiaba raffigura le sorelleinper ildella più piccola dei figli di. Per ladi, un anno, le influencer si sono riunite sullamilanese per brindare con i loro figli. Torta da sogno, palloncini e addobbi impeccabili, gonfiabili, magie e dolcetti personalizzati per la prima candelina di Zuzu come si fa chiamare la piccina di casa, terzogenita di, dopo Bianca e Alessandro. La storia d’amore traè nata sotto i riflettori: lei corteggiatrice a “Uomini e Donne” e lui tronista nella trasmissione Mediaset di Maria De Filippi. La ...

