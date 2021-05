Anomalo meteo di primavera. In Finlandia è CALDO RECORD per maggio

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il fresco ed il maltempo continuano ad imperversare su oltre mezza Europa e sull’Italia. Tale scenario è dovuto alla presenza di un esteso sistema di bassa pressione con fulcro sui paesi centro-occidentali del Continente. Le anomalie didei giorni scorsi sull’Europa Nord-Orientale in raffronto al clima più fresco sul Centro-Ovest Europa. Rielaborazione Scott DuncanQuesta depressione risucchia aria fredda dalle alte latitudini, più precisamente dall’Islanda e dalla Groenlandia. Questo flusso fresco dall’Oceano poi impatta verso il comparto europeo ed il Mediterraneo, alimentando la stessa circolazione ciclonica. Il clima fresco alle alte latitudini si contrappone ad una situazione completamente opposta sull’Europa Nord-Orientale, dove da giorni si registra la presenza di un anticiclone alimentato da masse d’aria calda in risalita dalle latitudini ...

Il freddoha dominato anche su diverse nazioni dell'Europa, specie sugli stati centrali e sui Balcani con temperature mensili più basse del normale anche di 3 - 4 gradi. Aprile 2021 ha chiuso ...Ora, c'è da chiedersi, come sia possibile negare che il clima è sballato , e che ildi questa ... Quindi è stato. In Inghilterra parlano di record di freddo, di gelate. In Francia la ...Il fresco ed il maltempo continuano ad imperversare su oltre mezza Europa e sull’Italia. Tale scenario è dovuto alla presenza ...Non capitava da tanto tempo di avere a che fare con un aprile così anomalo, dalle caratteristiche a lunghi tratti ...