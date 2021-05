«Abbiamo invaso la Striscia di Gaza Anzi | no» | il clamoroso errore di comunicazione dell’esercito israeliano

Leggi su open.online

(Di venerdì 14 maggio 2021) Il primo comunicato è arrivato nella tarda serata di ieri, 14 maggio, poco dopo le 23.20. «Le truppe aeree e di terra dell’Idf stanno attualmente attaccando nelladi», hanno reso noto via Twitter le stesse forze di difesa israeliane. Nessun altro dettaglio, ma tanto è bastato a far rimbalzare la notizia su tutti i più autorevoli siti di informazione mondiali, dal New York Times fino al Guardian. May 13, 2021 Due ore dopo, l’esercito – nella persona del portavoce Jonathan Conricus – ha puntualizzato: «Attualmente non ci sono truppe di terra all’interno delladi». E ancora: «L’aviazione e le truppe di terra stanno attualmente conducendo attacchi su obiettivi nella». Le forze di difesa israeliane, dunque, avrebbero indotto i media internazionali a credere che ...