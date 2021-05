X Factor 2021 | la Iena Nicolò De Devitiis vicino alla conduzione? L’indiscrezione

Leggi su tpi

(Di giovedì 13 maggio 2021) Dopo dieci anni Xavrà un nuovo volto. Un cambio non da poco che in queste settimane sta impegnando i vertici di Sky, per trovare un nome all’altezza in grado di sostituire Alessandro Cattelan (senza farlo troppo rimpiangere). Lo storico presentatore del talent musicale ha infatti deciso di cambiare aria, e nel prossimo autunno debutterà in Rai con un programma dedicato ai quarantenni. Per Cattelan inoltre è in cantiere un nuovo progetto su Netflix, un docushow dal titolo Una semplice domanda. E così continua la ricerca del nome giusto per il delicato ruolo di nuovo conduttore di X. Tra i papabili, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, c’è Lodovica Comello, volto già noto al pubblico di Sky per essere ormai da anniguida di Italia’s Got Talent. Nelle ultime ...