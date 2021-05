Vendite per i mercati europei, Milano inclusa (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce il dato sull’inflazione USA che sta alimentando i timori di nuove mosse da parte della Federal Reserve. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.815 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,32 dollari per barile, con un ribasso del 2,66%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +113 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,03%. Tra gli indici di Eurolandia preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell’1,36%, pessima performance ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Seduta negativa per idel Vecchio Continente, in linea con la borsa di, che si muove in rosso. A pesare sul sentiment degli investitori contribuisce il dato sull’inflazione USA che sta alimentando i timori di nuove mosse da parte della Federal Reserve. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.815 dollari l’oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 64,32 dollari per barile, con un ribasso del 2,66%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +113 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,03%. Tra gli indici di Eurolandia preda dei venditori Francoforte, con un decremento dell’1,36%, pessima performance ...

Advertising

KissMeYouFool_8 : RT @louisarmsx: ???? SE COMPRATE I BIGLIETTI DA UN NEGOZIO FISICO,LEGGETE QUI???? Ho sentito l’amico di papà che lavora per TicketOne e mi… - parmawelcomeoff : RT @theonlyparmesan: Parmigiano Reggiano: nei primi mesi 2021 vendite al +12% rispetto al periodo pre-pandemia. Il Consorzio stringe un nuo… - Sardegnalavoro : Addetto Vendite part time (Legge 68/99) per punto vendita LIDL Strada Provinciale 15, snc - 09040 Settimo San Pietr… - theonlyparmesan : Parmigiano Reggiano: nei primi mesi 2021 vendite al +12% rispetto al periodo pre-pandemia. Il Consorzio stringe un… - _chimochi_ : @minniesbonbon Eh ma la mia paura è che Cheng Gong o tipo Kaido non contribuiscono nelle vendite, mentre hantao&gao… -