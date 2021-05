Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata giovedì 13 maggio 2021: il tronista Massimiliano Mollicone ha fatto la sua scelta (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per l’appuntamento settimanale con Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi sta per tornare con un nuovo episodio come sempre alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo secondo le anticipazioni del Vicolo delle news oggi in studio dovrebbe tornare anche una coppia storica della trasmissione. Uomini e Donne: la scelta di Massimiliano Mollicone Nella puntata di oggi, 13 maggio, andrà in onda la tanto attesa scelta di Massimiliano Mollicone. Il ragazzo, nel corso dei mesi passati, si è diviso tra le due corteggiatrici Eugenia e Vanessa, provando sentimenti contrastanti per le due Donne. Entrambe ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 13 maggio 2021) Tutto pronto per l’appuntamento settimanale con. Il dating show condotto da Maria De Filippi sta per tornare con un nuovo episodio come sempre alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo secondo ledel Vicolo delle newsin studio dovrebbe tornare anche una coppia storica della trasmissione.: ladiNelladi, 13, andrà in onda la tanto attesadi. Il ragazzo, nel corso dei mesi passati, si è diviso tra le due corteggiatrici Eugenia e Vanessa, provando sentimenti contrastanti per le due. Entrambe ...

