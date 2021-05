Uomini e Donne Massimiliano, Eugenia è la non scelta: la reazione, Maria interviene (Di giovedì 13 maggio 2021) La Rigotti non ha avuto il lieto fine tanto sperato, concludendo così il suo percorso nel programma in lacrime: la padrona di casa ha preso la situazione in mano per farla riflettere L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 13 maggio 2021) La Rigotti non ha avuto il lieto fine tanto sperato, concludendo così il suo percorso nel programma in lacrime: la padrona di casa ha preso la situazione in mano per farla riflettere L’articolo proviene da Gossip e Tv. L'articolo proviene da City Roma News.

