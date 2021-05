Un nuovo amore per Guenda Goria | è Mirko il suo fidanzato

Leggi su ultimenotizieflash

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nella casa del Grande Fratello VIP 5 la bella figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeoha vissuto qualche tormento d’a causa della sua relazione con Telemaco. Ma a quanto pare adesso è arrivato il momento di voltare pagina. Perinfatti, come racconta la rivista Chi, la primavera ha portato un. La musicista è tornata in Egitto per lavoro e lì pare abbia incontrato il ragazzo che le ha rubato il cuore. Sarebbe quindi archiviata in modo definitivo la storia con Telemaco che dopo la fine del reality di Canale 5 era ripresa tra alti e bassi e forse qualche apparizione di troppo in tv. La primavera fa rifiorire gli alberi in fiore e a quanto pare ha portato anche una ventata di freschezza perche ha messo fine a una storia forse troppo ...