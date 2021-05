Un altro giro, Mads Mikkelsen sul remake americano: "Penso sarà molto interessante" (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attore Mads Mikkelsen ha parlato della scelta di realizzare un remake del film Un altro giro, progetto che avrà come star Leonardo DiCaprio. Un altro giro avrà un remake americano con protagonista Leonardo DiCaprio e l'attore Mads Mikkelsen, star del progetto originale, ha commentato la scelta presa dai produttori. Il regista Thomas Vinterberg, parlando della nuova versione del lungometraggio che ha conquistato un premio Oscar come Miglior Film in lingua straniera aveva dichiarato di essere pieno di "speranza e curiosità". Mads Mikkelsen, intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato di Un altro giro dichiarando: "Realizzare un ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 13 maggio 2021) L'attoreha parlato della scelta di realizzare undel film Un, progetto che avrà come star Leonardo DiCaprio. Unavrà uncon protagonista Leonardo DiCaprio e l'attore, star del progetto originale, ha commentato la scelta presa dai produttori. Il regista Thomas Vinterberg, parlando della nuova versione del lungometraggio che ha conquistato un premio Oscar come Miglior Film in lingua straniera aveva dichiarato di essere pieno di "speranza e curiosità"., intervistato da Entertainment Weekly, ha parlato di Undichiarando: "Realizzare un ...

Advertising

jcastroviejo : ?? Un altro giorno di pioggia nel @giroditalia #Giro - sugookawa : Aether vive i suoi giorni felici in giro per Teyvat con Albedo ben consapevole che un giorno lui impazzirà e si rit… - lamarsociale : L'altro giorno ho fatto un giro per la mia città e ho scattato questa foto. La adoro perché penso che De André li a… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un altro giro, Mads Mikkelsen sul remake americano: 'Penso sarà molto interessante'… - DoktorPaulie : RT @jcastroviejo: ?? Un altro giorno di pioggia nel @giroditalia #Giro -