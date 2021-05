Udinese, emergenza infinita: si fa male un altro difensore (Di giovedì 13 maggio 2021) L’Udinese torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro la Sampdoria: da valutare le condizioni di Sebastien De Maio L’Udinese riprende gli allenamenti, dopo la bruciante sconfitta per 5-1 contro il Napoli, per preparare il prossimo match di Serie A con la Sampdoria, in programma domenica alle ore 15:00. Infermeria piena per i friulani, alla quale si aggiunge anche Sebastien De Maio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l’ex difensore del Bologna si sarebbe allenato a parte per cercare di smaltire un problema muscolare che lo aveva già costretto a rimanere in panchina nell’ultima sfida di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 13 maggio 2021) L’torna ad allenarsi in vista del prossimo match contro la Sampdoria: da valutare le condizioni di Sebastien De Maio L’riprende gli allenamenti, dopo la bruciante sconfitta per 5-1 contro il Napoli, per preparare il prossimo match di Serie A con la Sampdoria, in programma domenica alle ore 15:00. Infermeria piena per i friulani, alla quale si aggiunge anche Sebastien De Maio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com l’exdel Bologna si sarebbe allenato a parte per cercare di smaltire un problema muscolare che lo aveva già costretto a rimanere in panchina nell’ultima sfida di campionato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

