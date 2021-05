Tuffi, Europei Budapest 2021: Batki e Jodoin Di Maria in finale nella piattaforma (Di giovedì 13 maggio 2021) Noemi Batki e Jodoin Di Maria accedono alla finale della piattaforma 10 metri agli Europei di Budapest 2021. Anche in questa specialità l’Italia qualifica due atlete tra le dodici che si giocheranno le medaglie. Batki ha completato le eliminatorie con il punteggio di 282.70, penalizzata da un doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo non eccezionale (40.00). Le altre quattro rotazioni sono state invece piuttosto regolari: triplo e mezzo avanti carpiato da 64.50, verticale con doppio indietro ed un avvitamento e mezzo 57.60, stesso punteggio del triplo e mezzo ritornato raggruppato e infine il doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 63.00 punti. SEGUI IL LIVE DELLA finale IL PROGRAMMA DI GIORNATA IL ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) NoemiDiaccedono alladella10 metri aglidi. Anche in questa specialità l’Italia qualifica due atlete tra le dodici che si giocheranno le medaglie.ha completato le eliminatorie con il punteggio di 282.70, penalizzata da un doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo non eccezionale (40.00). Le altre quattro rotazioni sono state invece piuttosto regolari: triplo e mezzo avanti carpiato da 64.50, verticale con doppio indietro ed un avvitamento e mezzo 57.60, stesso punteggio del triplo e mezzo ritornato raggruppato e infine il doppio e mezzo rovesciato raggruppato da 63.00 punti. SEGUI IL LIVE DELLAIL PROGRAMMA DI GIORNATA IL ...

Eurosport_IT : CHIARA E MATTEO, I BABY CAMPIONI EUROPEI ?????? In due hanno 32 anni (Pellacani 18, Santoro 14) alla PRIMA gara inter… - UnipolSai_CRP : Primo splendido oro per la nazionale italiana agli #europei di #Budapest2020!?? Elena Bertocchi torna sul tetto d'Eu… - Esercito : #Budapest, ai campionati europei di #tuffi strepitoso successo della nostra atleta Caporal Maggiore Scelto Elena… - BimboMinkia81 : RT @UnipolSai_CRP: Chiara Pellacani e Matteo Santoro, giovanissimi e alla prima gara internazionale assieme, conquistano un incredibile tit… - sportface2016 : #Tuffi, #Europei #Budapest 2021: Noemi #Batki e Sarah #JodoinDiMaria in finale nella piattaforma 10m -