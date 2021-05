(Di giovedì 13 maggio 2021) Lecce - Duea giudizio per la morte di una paziente. Sarà una stabilire le eventuali responsabilità di due neurochirurghi del Cardinale Panico di. È la figlia della vittima a ...

Advertising

LaGazzettaWeb : Tricase, muore dopo l'intervento: due medici a processo - leccenews24 : Donna muore in ospedale dopo un intervento alla colonna vertebrale, due medici sotto processo -

Ultime Notizie dalla rete : Tricase muore

La Gazzetta del Mezzogiorno

Due camici bianchi sono finiti sotto processo. Dovranno difendersi dalle accuse di omicidio colposo e responsabilità colposa in ambito .../LECCE -dopo un intervento alla colonna vertebrale eseguito all' ospedale die il medico che ha eseguito l'operazione e il suo assistente , rispettivamente di 36 e 37 anni, ...Lecce - Due medici a giudizio per la morte di una paziente. Sarà un processo a stabilire le eventuali responsabilità di due neurochirurghi del Cardinale Panico di Tricase. È la figlia della vittima a ...TRICASE/LECCE - Muore dopo un intervento alla colonna vertebrale eseguito all'ospedale di Tricase e il medico che ha eseguito l'operazione e il suo ...