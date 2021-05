Terribile schianto a Varese su una moto: un morto e un ferito (Di venerdì 14 maggio 2021) Drammatico incidente avvenuto a Varese sulla via Rovereto. Un giovane di 24 anni è morto a seguito di uno schianto in moto. Grave la ragazza. Varese, incidente in modo in via Rovereto: morto un 24enne, grave la ragazza su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Drammatico incidente avvenuto asulla via Rovereto. Un giovane di 24 anni èa seguito di unoin. Grave la ragazza., incidente in modo in via Rovereto:un 24enne, grave la ragazza su Notizie.it.

Advertising

Yogaolic : #Milano Terribile schianto: auto sfonda il new jersey, precipita nel vuoto e piomba sui binari - infoitinterno : Terribile schianto: auto sfonda il new jersey, precipita nel vuoto e piomba sui binari - RedazioneLaNews : #Milano Terribile schianto: auto sfonda il new jersey, precipita nel vuoto e piomba sui binari - nonstop9981 : Terribile schianto a Varedo: morto motociclista - ottopagine : Terribile schianto in Toscana: muore coppia casertana #Caserta -