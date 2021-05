Superlega | la causa di Perez contro Uefa e Fifa finisce alla Corte di Giustizia Ue

(Di giovedì 13 maggio 2021) Ladisul tavolo delladiUe. Un braccio di ferro destinato a durare per diverso tempo. MADRID (SPAGNA) – Ladisul tavolo delladiUe. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, che cita As, il tribunale commerciale di Madrid ha deciso di rivolgersi a Lussemburgo per risolvere una questione che coinvolge interessi sovrannazionali e contrappone soggetti internazionali. Nei prossimi giorni ladisi pronuncerà sulla vicenda e la sentenza potrebbe ...

Advertising

capuanogio : La #Superlega finisce davanti alla Corte di Giustizia europea. #Uefa e #Fifa abusano di una posizione dominante? Po… - Nephilim_Tuo : RT @capuanogio: La #Superlega finisce davanti alla Corte di Giustizia europea. #Uefa e #Fifa abusano di una posizione dominante? Possono im… - ABalestrieri : RT @capuanogio: La #Superlega finisce davanti alla Corte di Giustizia europea. #Uefa e #Fifa abusano di una posizione dominante? Possono im… - emmpad2 : RT @capuanogio: La #Superlega finisce davanti alla Corte di Giustizia europea. #Uefa e #Fifa abusano di una posizione dominante? Possono im… - ninobizzintino : RT @capuanogio: La #Superlega finisce davanti alla Corte di Giustizia europea. #Uefa e #Fifa abusano di una posizione dominante? Possono im… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega causa

Corriere della Sera

...presidente della Liga spagnola a informare il presidente dell'Uefa della partenza della, ... Adella crisi economico - finanziaria determinata dalla pandemia, sono intervenuto per ...È stato proprio il numero uno del club madrileno a intentarea Uefa e Fifa in Spagna. Le ultime notizie sullaLa notte in cui laè fallita: tutte le tappe della vicenda La ...La Superlega trova sempre più ostacoli sul suo cammino in Inghilterra. Sky, BT e Amazon avrebbero raggiungono un accordo per altre tre stagioni per i diritti televisivi della Premier League e impedire ...Il tribunale commerciale numero 17 di Madrid ha sollevato una pronuncia pregiudiziale l'11 maggio dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione Europea: nel mirino l’eventuale ruolo dominante e abusivo ...