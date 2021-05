Studente travolto mentre va a scuola in bicicletta. Soccorso con l'eliambulanza e trasportato ad Ancona

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Studente travolto

corriereadriatico.it

MAROTTA - Investito a Marotta un giovane in bicicletta che stava andando a scuola . L' incidente è accaduto poco prima delle 8 al bivio tra la strada Pergolese e viale Europa. Sul posto è intervenuta ...Le condizioni dellodel "Cassata - Gattapone", ancora in prognosi riservata, restano molto ...da muletto mentre lavora, grave operaio di 38 anniMAROTTA - Investito a Marotta un giovane in bicicletta che stava andando a scuola. L'incidente è accaduto poco prima delle 8 al bivio tra la strada Pergolese e viale Europa.