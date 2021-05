Startup | Techyon | hr-tech italiana cresce nell’anno del Covid e continua ad assumere

(Di giovedì 13 maggio 2021) “Quando abbiamo lasciato il contratto a tempo indeterminato in una grande multinazionale hr per fondare, alcuni ex manager ci dissero che saremmo durati qualche mese”. A dirlo Jacopo Tonelli, co-founder & ceo di. Oggi, il primo head hunter italiano esclusivamente specializzato in informationnology, ha triplicato il fatturato del primo anno con l’obiettivo di triplicarlo nuovamente nel 2021, superando così i 3 milioni di ricavi. L’ultimo anno, segnato dalla pandemia, non ha arrestato la crescita di. L’azienda ha creato 32 posti di lavoro a tempo indeterminato e punta, entro la fine dell’anno, adaltri 20 professionisti tra Milano e la nuova sede in apertura a ...

