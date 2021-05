Sit - in a Milano a sostegno dei palestinesi | ' Resistiamo'

Advertising

EricSotsinda : MANIFESTAZIONI PRO PALESTINA IN ITALIA - Dopo Milano , corteo a Torino , sit - in a Roma , Napoli... Allah… - bb91687509 : RT @MarcoGranelliMI: 501.202 gli alberi a #Milano (circa la metà a carico del @ComuneMI ). Specie più frequenti: aceri, platani, tigli e ba… - ADM_assdemxmi : RT @MarcoGranelliMI: 501.202 gli alberi a #Milano (circa la metà a carico del @ComuneMI ). Specie più frequenti: aceri, platani, tigli e ba… - discoradioIT : RT @MarcoGranelliMI: 501.202 gli alberi a #Milano (circa la metà a carico del @ComuneMI ). Specie più frequenti: aceri, platani, tigli e ba… - MarcoGranelliMI : 501.202 gli alberi a #Milano (circa la metà a carico del @ComuneMI ). Specie più frequenti: aceri, platani, tigli e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sit Milano

Fanpage.it

Momenti di tensione, spintoni e qualche manganellata oggi pomeriggio afra la Polizia e un gruppo di manifestanti intervenuti in piazza del Duomo per protestare ...poi si sono fermati per un..."Nel mondo dello spettacolo, il contrasto fra Nord e Sud o frae Roma funziona perché rende ... protagonista con Max Tortora di 'Piloti' , la- com dove interpretava l'integerrimo e pignolo ...Manifestanti contro l’iniziativa in piazza Duomo a cui ha partecipato anche Matteo Salvini: tensioni con la polizia ...Milano, in piazza Duomo manifestazione contro il ddl Zan: "È contro la democrazia" Manifestazione in corso in piazza Duomo a Milano per protestare contro il ddl Zan. Il sit-in, a cui partecipano anche ...