Quanto guadagna Mario Draghi per gestire l’emergenza Covid?

(Di giovedì 13 maggio 2021) Vi siete mai chiestiguadagnida quando è diventato il nuovo Premier? La risposta vi lascerà a bocca aperta Sono passati esattamente tre mesi da quando, l’ex presidente della Banca Centrale europea, è diventato il nuovo Presidente del Consiglio in Italia. Il 73enne è subentrato inseguito alla crisi di governo L'articolo proviene da Consumatore.com.

Il premier Mario Draghi fa il 'volontario' e per il suo ruolo istituzionale non percepisce alcun compenso. Èemerge dai dati e documenti del presidente del Consiglio, pubblicati sul sito di Palazzo Chigi e relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. Il suo reddito del 2020, anno ...Attuale Presidente del Consiglio dei ministri, dopo il crollo del governo Conte Bis, eccoMario Draghi per ricoprire tale incarico. Il 2020 è stato segnato dall'impatto del Covid che ha portato con sé delle ripercussioni sulle nostre vite sia perriguarda le ...Vi siete mai chiesti quanto guadagni Mario Draghi da quando è diventato il nuovo Premier? La risposta vi lascerà a bocca aperta ...Il "bel gesto" emerge da una dichiarazione pubblica sul sito di Palazzo Chigi. Il reddito dell'ex numero uno della Bce? Nel 2020 quasi 600mila euro ...