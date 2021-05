Quanto guadagna Draghi? Nulla da presidente del Consiglio

(Di giovedì 13 maggio 2021) Nessun compenso per la carica di Mariodel. E’emerge dai dati pubblicati sul sito della presidenza dele relativi agli adempimenti sulla trasparenza amministrativa. “Il sottoscritto Mariodichiara di non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all’assunzione della carica”, si legge nella sua dichiarazione pubblica. Il reddito dell’exdella Bce ammonta a quasi 600mila euro nel 2019. Spulciando l’ultima dichiarazione dei redditi deldel– quella del 2020 relativa al periodo di imposta 2019 – ‘Super Mario’ dichiara un imponibile di poco più di 581mila euro, 581.665 euro per l’esattezza. Nella dichiarazione sulla situazione patrimoniale ...

Qual è lo stipendio di Mario Draghi ?Mario Draghi come Presidente del Consiglio? La risposta è semplice: zero euro . In pratica è senza stipendio e il premier lo sta facendo gratis . Lo si apprende dai dati sull'...Mario Draghi stipendio,l'ex numero uno della Bce? Il presidente del Consiglio ha rinunciato ad ogni compenso per l'incarico ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sul sito di Palazzo ...Lo stipendio Mario Draghi: ecco quanto guadagna l'ex presidente della BCE che ha deciso di non ricevere alcun compenso per il suo incarico a Palazzo Chigi.Qual è lo stipendio di Mario Draghi? Quanto guadagna Mario Draghi come Presidente del Consiglio? La risposta è semplice: zero euro. In pratica è senza stipendio e il premier lo sta facendo gratis. Lo ...