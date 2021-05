Polizia locale in Lombardia: modificati i criteri per entrata in servizio (Di giovedì 13 maggio 2021) Una modifica dei criteri nel percorso formativo degli agenti di Polizia locale consentirà agli operatori di entrare in servizio sulle strade lombarde prima del previsto. Lo prevede una delibera della Giunta regionale, proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato. Assessore De Corato: nuovi agenti disponibili a breve “Una modifica significativa – ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza – che ci consentirà l’entrata in servizio sulle strade lombarde, prima del previsto, degli agenti della Polizia locale. In un periodo particolare come questo, ogni giorno può essere prezioso“. “Una scelta adottata – ha aggiunto De Corato – dopo aver sentito i Comandanti delle ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 13 maggio 2021) Una modifica deinel percorso formativo degli agenti diconsentirà agli operatori di entrare insulle strade lombarde prima del previsto. Lo prevede una delibera della Giunta regionale, proposta dall’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e, Riccardo De Corato. Assessore De Corato: nuovi agenti disponibili a breve “Una modifica significativa – ha sottolineato l’assessore alla Sicurezza – che ci consentirà l’insulle strade lombarde, prima del previsto, degli agenti della. In un periodo particolare come questo, ogni giorno può essere prezioso“. “Una scelta adottata – ha aggiunto De Corato – dopo aver sentito i Comandanti delle ...

