**Pd: Letta convoca Direzione su amministrative e M5s, 'discussione sia a viso aperto'** (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Rimettere la chiesa al centro del villaggio. Ovvero rimettere il Pd, la sua identità, 'noi' al centro. Dopo lo 'schiaffo' M5S sulle comunali, coi mugugni e le punture di spillo interne già partite, Enrico Letta riannoda i fili e calibra il tiro convocando per domani mattina una Direzione del partito. La prima da quando è segretario. Sarà tutta in streaming. Una 'chiamata' a stretto giro, quella del segretario (il link per partecipare era stato mandato ieri sera ai componenti), da molti inattesa. L'ordine del giorno recita 'analisi della situazione politica'. L'impostazione, si spiega dal Nazareno, è come sempre quella di affrontare i problemi uno per uno, "senza aggirare i temi più spinosi" con un linguaggio di verità, a viso aperto. Questo lo spirito chiesto da ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Rimettere la chiesa al centro del villaggio. Ovvero rimettere il Pd, la sua identità, 'noi' al centro. Dopo lo 'schiaffo' M5S sulle comunali, coi mugugni e le punture di spillo interne già partite, Enricoriannoda i fili e calibra il tirondo per domani mattina unadel partito. La prima da quando è segretario. Sarà tutta in streaming. Una 'chiamata' a stretto giro, quella del segretario (il link per partecipare era stato mandato ieri sera ai componenti), da molti inattesa. L'ordine del giorno recita 'analisi della situazione politica'. L'impostazione, si spiega dal Nazareno, è come sempre quella di affrontare i problemi uno per uno, "senza aggirare i temi più spinosi" con un linguaggio di verità, a. Questo lo spirito chiesto da ...

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta Letta: con Draghi e Cartabia possbile finalmente riforma giustizia Lo ha detto Enrico Letta, presentando le proposte del Pd sulla giustizia. 'Dopo 30 anni di scontri, dopo che per 30 anni si sono confrontati gli uni contro gli altri - alla fine i passi sono stati ...

Cacciari: 'Salvini sta perdendo credibilità e consensi, è evidente' La grande alleanza fra Pd e Cinquestelle non riesce a partorire neppure un candidato comune per le ... Il Partito Democratico? Enrico Letta? Solo ordinaria e abusata amministrazione? Fanno lo stesso ...

Pd, amministrative e alleanza con il M5S: Letta convoca la direzione la Repubblica Csm, Letta: "Inconcepibili gli scandali, fondamentale la riforma" Lo ha detto Enrico Letta, presentando le proposte del Pd sul tema della giustizia. "L'immagine che è uscita dalle ultime scandalose notizie è uno stimolo in più a compiere le riforme. Noi siamo per ...

