Paul Gascoigne, dall’infortunio in discoteca agli schiaffi a Gianni Agnelli fino ai “regalini” nei calzettoni (Di giovedì 13 maggio 2021) La vita Paul Gascoigne è stata sopra le righe. Genio e sregolatezza. Uno di quei personaggi che è riuscito a scrivere pagine indelebili della storia del calcio, più per le imprese fuori dal campo che per quelle nel rettangolo verde. Cresciuto con un padre alcolizzato, Paul ne ripercorrerà le orme, purtroppo. Stecca i primi provini in Inghilterra ma ha la sua grande occasione con la maglia del Newcastle. Qui gli viene affibbiato il nome di ‘Gazza’ (che lo accompagnerà per tutta la vita), probabilmente per il suo modo strano e sbilenco di camminare. Nonostante la sua non perfetta forma, dovuta alla golosità (si dice fosse ghiotto di caramelle, cioccolata e ciambelle), gioca tre buone stagioni con la maglia dei Magpies, viene notato dal Manchester United di Sir Alex Ferguson, ma finisce al Tottenham, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 13 maggio 2021) La vitaè stata sopra le righe. Genio e sregolatezza. Uno di quei personaggi che è riuscito a scrivere pagine indelebili della storia del calcio, più per le imprese fuori dal campo che per quelle nel rettangolo verde. Cresciuto con un padre alcolizzato,ne ripercorrerà le orme, purtroppo. Stecca i primi provini in Inghilterra ma ha la sua grande occasione con la ma del Newcastle. Qui gli viene affibbiato il nome di ‘Gazza’ (che lo accompagnerà per tutta la vita), probabilmente per il suo modo strano e sbilenco di camminare. Nonostante la sua non perfetta forma, dovuta alla golosità (si dice fosse ghiotto di caramelle, cioccolata e ciambelle), gioca tre buone stagioni con la ma dei Magpies, viene notato dal Manchester United di Sir Alex Ferguson, ma finisce al Tottenham, ...

Advertising

daniel79839861 : RT @oocisola: Ilary Blasi: “è riuscito a stare 30 giorni sull’isola senza capire niente di quello che gli veniva detto e senza mai farsi ca… - zazoomblog : Paul Gascoigne abbandona lo studio e fugge: lascio l’Italia - #Gascoigne #abbandona #studio #fugge: - infoitcultura : Paul Gascoigne non tornerà in studio all’Isola dei Famosi: il motivo - infoitcultura : Isola dei famosi: Paul Gascoigne mai più in studio - enrick81 : @famigliasimpson @AgoCannella @CIAfra73 @napoliforever89 @vinceDuVe @OltreTv @Federic01996 @Tvottiano @tw_fyvry… -