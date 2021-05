Ora c’è anche la conferma dei numeri: i reels stanno “ammazzando” le stories su Instagram (Di giovedì 13 maggio 2021) Non c’è soltanto la guerra tra i tanti social network (sempre di più, sempre più complessi nelle funzioni proposte), ma anche all’interno di uno stesso social. Instagram, ad esempio, sembra configurare una vera e propria diatriba reels contro stories, tutta da giocare nell’ambito di una stessa barra di impostazioni. C’era stato un tempo in cui il contenuto di 15 secondi che si “autodistruggeva” in 24 ore rappresentava il modo di comunicare: era il momento in cui Snapchat aveva dettato la linea e Instagram, come al solito, vi si era accodato. Ora, invece, a dominare la scena è la modalità di comunicazione propria di TikTok, con le sue interpretazioni canore e performance di danza (al massimo, quelle di doppiaggio di film o scenette famose). Di conseguenza, lo strumento preferito da ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 maggio 2021) Non c’è soltanto la guerra tra i tanti social network (sempre di più, sempre più complessi nelle funzioni proposte), maall’interno di uno stesso social., ad esempio, sembra configurare una vera e propria diatribacontro, tutta da giocare nell’ambito di una stessa barra di impostazioni. C’era stato un tempo in cui il contenuto di 15 secondi che si “autodistruggeva” in 24 ore rappresentava il modo di comunicare: era il momento in cui Snapchat aveva dettato la linea e, come al solito, vi si era accodato. Ora, invece, a dominare la scena è la modalità di comunicazione propria di TikTok, con le sue interpretazioni canore e performance di danza (al massimo, quelle di doppiaggio di film o scenette famose). Di conseguenza, lo strumento preferito da ...

