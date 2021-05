Mediaset guadagna più con i ripetitori che con la Tv

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 13 maggio 2021), 223 milioni dalle torri MF – Milano Finanza, pagina 11, di Andrea Montanari. La vera buona notizia perarriva non tanto dai conti del primo trimestre, positivi, quanto dalle novità registrate in aprile. Perché non solo la raccolta pubblicitaria ha fatto registrare un balzo del 21% rispetto ai primi quattro mesi del 2020 (l’effetto pandemia era stato ingente). Ma perché il gruppo tv guidato da Pier Silvio Berlusconi ha incassato 223 milioni dalla partecipata (40%) Ei Towers: 89 milioni lordi quale plusvalenza per la cessione delle torri Towertel oltre a 133,9 milioni di dividendo. Introiti che non solo daranno una spinta ai numeri del secondo trimestre, ma che potranno essere utilizzati per tentare l’assalto all’emittente francese M6. Perché come riferito ieri da MF – Milano Finanza il Biscione, grazie al coinvolgimento nel deal ...